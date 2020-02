LeBron James, le King de la tactique ; Dwane Casey : « Il connaissait tous nos systèmes »

Dans un portrait publié par nos confrères de The Athletic sous formes d’anecdotes à propos de LeBron James, une partie d’entre elles met en avant ses grandes connaissances tactiques et l’étude du jeu de ses adversaires. La première est relatée par l’actuel coach des Clippers, Doc Rivers et remonte au premier match de playoffs du King avec Miami.

« J’ai toujours pensé qu’il était un grand joueur, mais je ne pensais pas qu’il était si astucieux défensivement. Lors du premier match que nous avons joué à Miami, chaque système que j’appelais il annonçait ce qui allait se passer. Et je me suis tourné vers Thibs (Tom Thibodeau) en disant ‘Oh oh, LeBron a fait ses devoirs’. Il n’a jamais arrêté depuis. Nous l’avons battu deux fois, il est revenu et à utiliser ce qu’on faisait contre nous, et c’est devenu vraiment compliqué. » Doc Rivers

L’actuel coach des Pistons, Dwane Casey a vécu la même mésaventure.

« Il connaissait tous nos systèmes. Il pouvait expliquer à ses coéquipiers ce qu’allait être l’action et toutes les options possibles. Donc j’essayais toujours d’être créatif au moment d’annoncer les systèmes. C’est l’un des joueurs les plus intelligents. » Dwane Casey

Pour son ancien GM David Griffin, LeBron n’est rien de moins qu’un savant du basket.

« Mon meilleur souvenir de lui c’est quand nous jouions à Toronto. C’était la fin du match et les Raptors appellent un système en sortie de temps mort. Patrick Patterson entre sur le parquet et se tient à environ un mètre de la où il devrait être. Et LeBron lui a expliqué son propre schéma, et comment l’exécuter. Voir le savant qu’il a été et qu’il est encore, ça a toujours été mon truc préféré chez lui. » David Griffin

Enfin, son entraîneur de l’époque à Cleveland, Mike Brown, y va lui aussi de sa petite histoire.

« Nous nous faisions battre par quelqu’un sur pick and roll, et nous avions une technique particulière de défense du pick and roll [appelée Show defense]. Donc j’ai appelé un temps mort après qu’il ait marqué et j’ai dit aux gars : ‘Qu’est-ce que vous voulez faire ? Nous avons travaillé cette show defense tout le training camp et vous ne l’appliquez pas. Ça demande des efforts pour le faire. Vous voulez changer ? Changeons !’ LeBron a pris la parole et a dit ‘Non non non bordel. Nous sommes une show team, toi tu fais ci et toi tu fais ça, voilà ce que nous allons faire’. Je me suis assis et j’ai dit ‘Ok vous l’avez entendu de lui, faites-le. » Mike Brown

Via The Athletic