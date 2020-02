Mark Cuban : « Nous sommes passés très proches sur deux deals, pour récupérer deux pièces vraiment importantes »

Les Dallas Mavericks étaient une des franchises dont le nom revenait très souvent avant la deadline. Auteurs d’un excellent début de saison, il leur manque toutefois quelques éléments pour pouvoir jouer le titre et ils ont donc tenté de se renforcer. On parlait notamment du recrutement d’un ailier défensif et ils avaient dans le viseur un certain Andre Iguodala. Mark Cuban explique qu’ils étaient près de faire deux bons coups.

« Nous avons essayé. Nous sommes passés très proches sur deux deals, pour récupérer deux pièces vraiment importantes. C’étaient deux deals à trois équipes, et dans un des cas c’était un deal où nous voulions prolonger le joueur mais nous n’avons pas pu nous mettre d’accord sur les termes. Puis l’autre, une des équipes a décidé qu’elle ne voulait pas transférer un joueur clé pour que cela se fasse. » Cuban

Finalement ils ont récupéré gratuitement Michael Kidd-Gilchrist, qu’ils visaient, mais aussi il y a quelques semaines Willie Cauley-Stein, dans un deal avec les Warriors pour pallier la blessure de Dwight Powell.

« Nous sommes encore en train de voir quels sont leurs rôles. Nous essayons de l’intégrer et d’avoir une continuité et je pense que ça va payer. Notamment si MKG peut être le stoppeur que nous savons qu’il peut être, et je pense que nous pouvons l’aider à devenir meilleur offensivement. Puis il va probablement jouer surtout au poste 5, notamment face à des petits 5. Pour Cauley-Stein, on sait qu’il est différent à certains égards de Dwight Powell mais aussi similaires sur d’autres. C’est un super roll man (sur pick & roll), un excellent défenseur et dans le périmètre il peut bouger ses pieds, puis c’est un bon rebondeur. Il shoote à plus de 60% à 3-pts quand il bosse avec nos coachs.Nous allons essayer de faire en sorte qu’il shoote à plus de 60% aux tirs, ce qui est le cas depuis qu’il est avec nous, et vous allez sans doute le voir commencer à prendre des tirs à 3-pts. » Cuban

Via Dallas Morning News