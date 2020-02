Chris Paul sur Kobe Bryant : « J’essaye de ne pas y penser, je ne réalise pas qu’il est parti »

Auteur d’une magnifique saison avec le Thunder, Chris Paul revient au All-Star Game pour la première fois depuis 2016, un match des étoiles qui avait une saveur particulière puisque c’était le dernier de Kobe Bryant. 3 semaines après le décès de celui qu’il considérait comme un ami, un mentor et un adversaire, il a du mal à réaliser

« C’est fou. Pour moi ce n’est pas réel, jusqu’à ce qu’on me pose des questions à ce sujet. Je reste l’esprit occupé, j’essaye de ne pas y penser, de continuer d’avancer. Je ne réalise pas qu’il est parti. Je continue d’avancer. » CP3

Le All-Star Game c’était l’occasion pour les deux d’être coéquipiers le temps d’un match, comme ils l’ont aussi été avec Team USA (JO 2008 et 2012).

Cette défaite c’était en 2008 lors du tout premier All-Star Game de CP3, ensuite ils ont remporté les 6 suivants.

« Nous étions là pour nous battre. Nous approchions le All-Star Game différemment. Je ne vais pas sur le terrain juste pour m’amuser. Je ne peux pas faire ça et lui non plus. Des compétiteurs sérieux. » CP3