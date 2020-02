Aaron Gordon annonce la couleur : « Je vais gagner »

Ce soir le concours le plus attendu sera une nouvelle fois le Slam Dunk Contest avec deux favoris qui semblent se détacher, le Heat Derrick Jones Jr. et le Magic Aaron Gordon. Ce dernier, battu lors de ses deux premières apparitions, notamment par Zach LaVine lors d’un concours de légende en 2016, annonce la couleur :

« Je vais gagner. » Gordon

En 2017 lors de sa seconde participation, ne se qualifiant même pas pour la finale. On se rappelle notamment qu’il avait voulu utiliser un drone, idée étrange qui s’était avérée foireuse. Il insiste sur le fait qu’il sortira de nouveaux dunks ce soir et que ce sera également son tout dernier concours.

« J’aime l’art du dunk. J’aime dunker. J’aime la créativité qui va avec, les qualités athlétiques nécessaires. Puis c’est à Chicago, une salle historique. Ça va être le dernier concours de dunks que je ferai. Donc ça va être fun. Célébrer la vie, c’est la raison principale pour laquelle je fais ça, et je veux tout simplement gagner. » Gordon

Dunker, Gordon ne s’en lasse pourtant pas depuis qu’il y est arrivé la première fois à l’âge de 12 ans.

« C’est comme un nouveau jouet. Tu veux jouer avec et je continue de jouer avec. Peu de personnes dans le monde peuvent dunker. Donc pour toutes les personnes qui peuvent dunker et être créatives, tous les concours de dunks sont une chose magnifique. C’est un mélange de créativité, de qualités athlétiques et de grâce. » Gordon

Créativité, qualités athlétiques et grâce, il possède les 3 et il faudra en faire étalage ce soir face à Diwght Howard, Pat Connaughton et Derrick Jones Jr. s’il veut rejoindre au palmarès celui qu’il considère comme le meilleur de l’histoire : Vince Carter.

« Vince Carter, c’est tout simplement le G.O.A.T (meilleur de l’histoire). Il a tout. Il a ces dunks pour les concours. Il y a les dunks en match. Ses alley-oops. » Gordon

Via The Athletic