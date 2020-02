Hall of Fame : Une cuvée 2020 volontairement réduite

Hier le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame a dévoilé les finalistes de la cuvée 2020, et elle est bien moins fournie que d’habitude. En effet, il n’y a que 8 finalistes, alors que ces dernières années il y en avait entre 12 et 14. Un choix motivé par la cuvée exceptionnelle qui s’annonce avec notamment Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan, qui en fait une des cuvées les plus exceptionnelles de l’histoire. De ce fait, avec en plus le décès de Kobe, le plan était que ce soit une cuvée réduite.

« Quand nous nous sommes rencontrés à Dallas après ça mort, nous avons dû gérer ça, et nous avons décidé que nous n’allions pas soumettre beaucoup de noms. Que nous allions en faire une petite cuvée. Nous voulions que tout le monde ait ce qu’il mérite et c’est important. » Jerry Colangelo, boss du Hall of Fame.

Seules 5 personnes ont été nommées via le North American Screening Committee (Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Eddie Sutton et Rudy Tomjanovich) et 3 via le Women’s Screening Committee (Tamika Catchings, Kim Mulkey et Barbara Stevens). Le Hall of Fame a décidé de suspendre les intronisations directes via les Men’s and Women’s Veterans Committees, le Early African American Pioneer Committee, et le Contributor Committee. Il y aura toutefois un joueur international qui sera désigné, et ce sera sans doute Toni Kukoc ou Vlade Divac.

Cela va permettre aux Hall of Famers qui seront intronisés en septembre d’être mieux mis à l’honneur et d’avoir un hommage à la hauteur de leur légende. A noter que cette suspension pourrait durer plus d’une année.

Rappelons que pour être intronisé, il faut 18 des 24 voix du comité. L’annonce des futurs hall of famers sera faite le 4 avril lors du Final Four NCAA.

Via USA Today