Magic Johnson voit un avantage chez les Clippers par rapport aux Lakers

Magic Johnson n’est plus lié officiellement à une franchise NBA depuis sa démission du poste de président des Lakers et il peut donc donner son avis sur les Lakers et ses adversaires sans risquer une amende. Hier il a fait un point sur la rivalité entre les Clippers et les Lakers, qu’il voit comme les deux favoris à l’Ouest.

« Je pense que ce sont les deux meilleures équipes de l’Ouest et jusque là les Clippers nous ont battus deux fois et c’est dans les 4èmes quarts que nous avons eu des soucis. Lors des 5-6 dernières minutes, ils ont mieux terminé le match que nous. Mais je pense que LeBron et AD vont trouver des solutions en playoffs. Et quand vous regardez l’effectif, joueur par joueur, ils sont probablement meilleurs que nous au niveau du banc. Je pense que LeBron James et Anthony Davis vont être la clé et ils vont devoir dominer s’il y a une série entre les deux équipes. Puis nous allons avoir besoin d’un 3ème scoreur, je ne sais pas qui ce sera, si ce sera (Kyle) Kuzma, (Danny) Green, (Avery) Bradley mais quelqu’un va devoir être ce 3ème scoreur consistant, parce que c’est quelque chose que les Clippers ont avec Lou Williams et d’autres gars qui peuvent être ce 3ème scoreur. Je suis impatient de voir ce duel, je pense que ça va être une super série, et je veux voir ça en finales de conférence et je pense qu’à l’Est Milwaukee est l’équipe à battre et je pense que ce sera Boston, Toronto ou Philly qui les affrontera en finale. » Magic

Via USA Today