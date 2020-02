Zion Williamson partant pour le Slam Dunk Contest 2021, à une condition

Avant le début de saison on attendait un plateau royal au Slam Dunk Contest, qu’on rêvait composé de Zach LaVine, Aaron Gordon et Zion Williamson. Finalement seul l’ailier du Magic sera présent et on savait dès la blessure de Zion au ménisque qu’il ne participerait pas. Toutefois il a ouvert la porte au Slam Dunk Contest 2021. Quand on lui demande quelle est la condition pour qu’il participe, il rétorque :

« Si mon équipe est dans une bonne position, j’y participerai. Si on est la meilleure équipe de la ligue, je le ferai, c’est certain, mais si ce n’est pas le cas, j’y réfléchirai. » Zion

Bon, plus qu’à espérer que les Pelicans soient performants la saison prochaine…