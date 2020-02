L’agent de Giannis Antetokounmpo : « Quelqu’un qui pourrait dire ‘J’aimerais être aux Bucks toute ma carrière’ ou ‘J’ai besoin d’un changement’ 

À partir du 30 juin, Giannis Antetokounmpo sera éligible à la signature d’une prolongation supermax d’environ 245 millions de dollars sur 5 ans. En début de saison il a mis les choses au clair à ce sujet, il n’en parlera pas, et ce n’est pas non plus son agent Alex Saratsis d’Octagon Basketball qui en dira plus, car quand on lui demande s’il pense que Giannis est quelqu’un qui pourrait rester dans la même équipe, il répond :

« Oui, je le pense. Évidemment tout le monde parle de sa free agency à venir, et je pense que tout est possible. Je pense que c’est quelqu’un qui pourrait facilement dire ‘J’aimerais être à Milwaukee toute ma carrière.’ Je pense aussi que c’est quelqu’un qui pourrait dire suivant comment l’équipe se comporte : ‘J’ai besoin d’un changement.’ Mais rester est absolument une option viable. »

Si on en croit Saratsis, lui non plus n’a aucune indication

« Il ne le laisse pas me projeter trop loin. Il me dit que pour l’instant il se concentre sur le titre. » Saratsis

Via TMJ4