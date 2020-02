Pau Gasol veut continuer mais « la retraite est une possibilité, je ne peux pas le nier »

Après une saison 2018-19 quasiment blanche, Pau Gasol ne jouera pas cette saison, pas remis de son opération au pied gauche en raison d’une fracture de fatigue. Le pivot a été coupé par les Blazers en début de saison, mais cela n’est pas forcément synonyme de retraite. Présent au All-Star Weekend, où il se déplace avec une botte de protection, il a donné de ses nouvelles.

Pau Gasol n’a pas caché récemment qu’il aimerait participer à ses 5èmes jeux olympiques, mais il n’écarte pas la possibilité de devoir se résigner à raccrocher les baskets.

« C’est une possibilité. Je ne peux pas le nier à cause de cette blessure. Je ne suis plus un jeunot désormais, surtout en nombre d’années de basket. Nous étions d’accord sur le fait que c’était mieux pour moi de me concentrer sur ma rééducation et de ne pas me calquer au calendrier de l’équipe. » Pau Gasol