En paix, Dirk Nowitzki explique ses rares apparitions aux matchs des Mavs

Retrait depuis avril dernier, Dirk Nowitzki vit très bien sa transition comme il l’a confié au Dallas Morning News

Je pensais honnêtement que lors de ma première année à la retraite je ne ferais rien. Genre, je vais être allongé à regarder Netflix toute la journée, je vais déposer les enfants et rester sur le canapé. Et cela n’est pas beaucoup arrivé. C’est une transition facile. Je reste occupé avec les enfants et quand ils sont à l’école, j’ai tellement d’autres choses à faire. Nous avons beaucoup voyagé, ce qui a toujours été notre rêve. Nous avons emmené les enfants faire du ski. Nous sommes partis à Noël et pour le Premier de l’an. Et quand je suis ici, c’est fou combien d’organisations m’ont appelé pour me rendre un hommage pour ce que j’ai fait sur le terrain, mais aussi en dehors. Je me suis engagé pour faire quelques discours, et il se passe vraiment une tonne de choses et c’est fun. C’est vraiment le pied. En fait je suis vraiment super en paix. Quand je suis ici à regarder les Mavs, je suis passé à autre chose, mes jours de joueurs sont bel et bien derrière moi. Donc je peux dire que je suis très heureux.