Un changement de mode, un tweet et ça repart pour la Team USA avec Miles Bridges

Pendant une mi-temps le Rising Stars a été dominé par la Team World, qui a pris le meilleur départ en menant 39-30 après un quart et finalement 81-71 à la pause. Dans le vestiaire les joueurs américains ont décidé qu’il en était assez, et on a vu passer un tweet de Miles Bridges annonçant la couleur.

Fini la rigolade, il était temps de passer aux choses sérieuses, état d’esprit illustré par le changement de position de ce gamer.

« On ne devrait pas autoriser les tweets durant les matchs, mais la Team World nous tuait, et nous étions là : ‘Jouons vraiment !’ Donc j’ai juste tweeté ça, j’ai essayé d’être drôle. C’est ironique parce que nous les avons finalement battus de 20 points, et nous voulions juste prendre du plaisir et nous battre en seconde mi-temps. » Bridges

C’est Miles Bridges qui a pris les choses en main au retour des vestiaires pour permettre à Team USA d’inverser totalement la tendance avec un 3ème acte remporté 44-24 et une seconde mi-temps qui s’est soldée sur le score de 80-50 ! Avec 20 points à 8/12, Bridges a été élu MVP de la rencontre