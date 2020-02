Zion Williamson : « Je ne pense pas que c’était moi »

Petit souci technique en fin de première mi-temps lors du Rising Stars Challenge lorsque Zion Williamson, sur une passe de Trae Young a fait vaciller le panneau. Avec ses 130 kilos, le Pelican a laissé derrière lui un panneau quelque peu tordu.

Legend of Zion grows: He bent the hoop on this dunk 💪 pic.twitter.com/NXCaW4U5mf — Bleacher Report (@BleacherReport) February 15, 2020

Il ne s’en est même pas aperçu sur le moment.

« A la mi-temps, mes coéquipiers ont commencé à m’en parler. Je ne sais pas sur quel dunk c’est arrivé mais je ne pense pas que c’était moi. » Zion

Le Pelican a régalé avec quelques envolées, notamment sur des passes de Ja Morant, son ancien coéquipier en AAU en Caroline du Sud. Le second choix de la draft a envoyé une belle offrande après s’être passé le ballon entre les jambes, moment préféré du match pour Zion

« C’était un souvenir de la première année de lycée. C’était fou, honnêtement. Parce qu’après avoir attrapé le ballon et dunké, il y a eu un temps mort ou nous avons été remplacés, et je pensais à l’époque des Hornets. Et je ne cessais de me dire que je n’aurais jamais imaginé que nous serions dans ce match ou dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc c’était mon moment préféré. » Zion

Quant à Morant, c’est une autre action avec Zion qu’il a particulièrement appréciée

« Celle où j’ai fait la passe avant le milieu du terrain pour Zion. C’était une passe difficile, mais bien lancée. Il a dunké et il m’a fait honneur. » Ja