Dwane Casey s’en prend à Sekou Doumbouya; Retour en G-League ?

Rappelé par les Pistons en raison des nombreuses absences, Sekou Doumbouya a fait quelques matchs impressionnants, avec notamment une série de 8 matchs lors desquels il a tourné à 14 points à 54.4% dont 41.4% à 3-pts, 5.3 rebonds et 1 interception en 30.4 minutes, mais depuis deux semaines, à l’image de sa performance face aux Nets (0 point à 0/2 en seulement 8 minutes pour un terrible plus/minus de -20), il n’y arrive plus et tourne à 3.8 points sur ses 7 derniers matchs.

En conférence de presse d’après match, alors qu’il évoquait la prestation de son équipe, Dwane Casey a pointé du doigt la performance du Français.

« Nous devons trouver 7-8 joueurs qui sont prêts à se battre, peu importe le contrat. Il faut les trouver. C’est décevant. Un rookie qui joue 7 minutes et qui est à -20 (plus/minus) je ne sais pas à quel point il faut mal jouer pour avoir cette stat. Nous devons attiser un peu ce feu en lui parce qu’il a perdu cette étincelle qu’il avait lorsqu’il a affronté LeBron lors des premières semaines. Nous retrouverons ça. C’est un jeune gamin et nous retrouverons ce feu. » Casey

Et pour le relancer, il pourrait repartir en G-League avec le Drive

« Il y a une chance qu’il reparte en G-League, juste pour retrouver plus de temps de jeu, cette faim, ce feu, et s’entraîner, car nous ne nous entraînons pas beaucoup. Donc nous allons étudier ça. » Casey

Pour le coach de Detroit, ce n’est pas un souci de confiance.

« Je ne pense pas qu’il manque de confiance. A cet âge il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu es un pro à 18-19 ans, dans une nouvelle ville. Il grandit, il a le talent, il est là, et il faut continuer de le développer. C’est un joueur de basket mais c’est avant tout un jeune homme donc il y a beaucoup de choses qu’il doit comprendre, notamment ce que c’est que d’être un pro. » Casey

Via Detroit News