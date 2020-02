Aaron Gordon : « Je voulais sauter par-dessus Shaq mais il ne voulait pas »; Tacko Fall : « J’ai eu la peur de ma vie »

Le Slam Dunk Contest 2020 s’est terminé sur un dunk d’Aaron Gordon par-dessus le géant Tacko Fall. Un dunk qui n’était pas du tout prévu puisqu’on était dans la prolongation et l’ailier du Magic a dû improviser.

« Je voulais sauter par-dessus Shaq mais il ne voulait pas. C’était vraiment pour le public. Tout le monde était là « Tacko! Tacko! » et je me suis dit ‘Ok, cool, faisons-le.’ C’était le plus grand de toute la salle. Sauter par-dessus quelqu’un de 2m26 ou 2m9, et dunker, ce n’est pas facile. » Gordon

Le Sénégalais n’était pas rassuré à l’idée que le joueur tente de lui passer par-dessus, une première pour lui.

« J’ai eu la peur de ma vie » Tacko « J’avais confiance. Il était un peu nerveux. Il était là : ‘J’ai confiance en toi.’ et je lui ai dit que j’appréciais. » Gordon

Un dunk qui lui a valu un 47 et qui a offert le concours à Derrick Jones Jr.

« J’aurais dû forcer un peu plus. Si je mets un peu plus de jus dans ce dunk, j’aurais eu un score plus élevé. J’ai eu combien pour ça ? Un 47 ? Come on, à quoi est-ce qu’on joue ? » Gordon