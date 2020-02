LeBron James sur Michael Jordan : « J’avais en quelque sorte perdu un super héros quand il a pris sa retraite »

Avec un All-Star Game qui se tient à Chicago, les questions sur le passé glorieux des Bulls sont évidemment beaucoup revenues sur le tapis. LeBron James a par exemple été interrogé sur sa réaction lorsque Michael Jordan a annoncé qu’il sortait de sa retraite pour revenir aux Bulls avant de remporter 3 nouveaux titres.

« Oh, ce fut un moment très joyeux pour toute ma communauté, pour moi-même, pour mes amis, de voir le plus grand joueur de tous les temps revenir. J’avais besoin de cette inspiration. En ayant grandi dans un quartier défavorisé, j’avais en quelque sorte perdu un super héros quand il a pris sa retraite. C’était quelqu’un dont j’avais besoin pour m’aider, d’une manière ou d’une autre même s’il ne le savait pas, avec d’autres athlètes et d’autres personnes. C’était incroyable. C’était tellement excitant quand il a dit qu’il revenait. Évidemment, tout le monde du basket et tous ceux qui l’aiment et aiment le sport étaient ravis aussi. » LeBron