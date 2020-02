Les All-Stars fans du nouveau format du All-Star Game NBA; Giannis Antetokounmpo : « Ce format est génial ! »

En quête d’idées pour relancer le All-Star Game NBA qui a perdu tout son attrait, la NBA a effectué des changements ces dernières années, peu convaincants. Cette année pour l’édition de Chicago elle a donc de nouveau innové avec un format totalement revu.

– Les deux équipes joueront pour des associations de Chicago, sélectionnées par les capitaines Giannis Antetokounmpo et LeBron James (200 000$ attribués au gagnant).

– Les deux équipes seront en compétition pour gagner chacun des trois premiers quarts-temps. Chaque quart-temps débutera sur le score de 0-0 et durera 12 minutes.

– Au début du 4ème quart-temps, l’horloge sera éteinte et un « Final Target Score » sera mis en place. Le Final Target Score sera déterminé en cumulant tous les points inscrits sur les 3 quarts-temps par l’équipe en tête, puis en y ajoutant 24 points, en hommage au n°24 de Kobe Bryant. Par exemple, si le score est de 100-95 après trois quarts-temps, le Final Target Score serait fixé à 124 points. L’équipe en tête devrait donc marquer 24 points dans le 4ème quart-temps avant que l’autre équipe n’en marque 29 pour remporter le All-Star Game.

– Une fois le Final Target Score déterminé, les deux équipes joueront un dernier quart sans durée déterminée et la première équipe à atteindre le Final Target Score remportera le All-Star Game.

– L’association sélectionnée par le gagnant de chacun des trois premiers quarts-temps recevra 100 000$, soit un total de 300 000$ pour les trois premiers quarts-temps.

Un format qui semble beaucoup plaire aux acteurs.

« Ce format est génial ! Cela te donne envie de jouer plus dur et de te battre. Chaque quart temps c’est l’opportunité de gagner et ça va rendre les choses plus compétitives. » Giannis Antetokounmpo

On espère avoir en effet un peu plus de compétition.

Format dont Chris Paul est à l’origine puisqu’il a soumis l’idée à Adam Silver. Format utilisé lors du Basketball Tournament et nommé « Elam Ending »

« La genèse de cette dernière modification vient directement de Chris Paul, qui m’a appelé l’été dernier et m’a dit : “Je suis un grand fan de The Basketball Tournament. Et connaissez-vous les fins à la ‘Elam’ ? Et j’ai dit que je connaissais. J’ai déjà regardé ça plusieurs fois. J’ai dit : ‘C’est fascinant pour moi. Je pense que dans certains cas, cela porte à confusion pour certains fans. Mais Chris a dit : ‘Je trouve ça formidable. Je pense que nous devrions envisager de changer le format’. J’ai dit : ‘Si c’est quelque chose de sérieux, pourquoi ne pas en parler aux autres membres de votre comité exécutif et aux autres joueurs dont vous respectez les opinions, et je parlerais à mes collègues du bureau de la ligue et aux membres de notre comité des compétitions. Et tout le monde nous a répondu que cela semblait vraiment intrigant. Essayons quelque chose de nouveau.’ » Adam Silver

« Je suis dans la ligue depuis tellement longtemps, je fais partie du comité de compétition et j’essaye sans cesse de trouver des moyens pour que le basket continue de grandir, spécialement le All-Star Game, même si je ne l’avais pas disputé depuis quelques années. Donc le nouveau format c’est une façon de faire en sorte que ce soit encore plus excitant et parce que je regarde le TBT (The Basketball Tournament) l’été. Je coache au TBT. » Chris Paul