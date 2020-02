Adam Silver explique la décision de ne pas reporter les matchs après le décès de Kobe Bryant

Dimanche 26 janvier, environ une heure avant le début des rencontres NBA du jour, on apprenait le décès de Kobe Bryant et on pensait alors qu’il était impossible que les rencontres puissent se tenir, tous les joueurs étant sous le choc. Finalement elles se sont tous jouées et une seule a été reportée, quelques jours plus tard, l’affiche entre les Lakers et les Clippers. Hier lors d’une conférence de presse Adam Silver s’est expliqué

« Le problème qui s’est posé immédiatement c’était de savoir si les matchs allaient être joué ce soir-là. Via notre centre d’opération à Secaucus, dans le New Jersey, nous avions un œil sur tout ce qui se passait dans toutes les salles et nous avons réalisé que les gens se rassemblaient déjà pour certains des matchs qui étaient programmés. Ils étaient déjà dans les salles, et il n’y avait pas encore eu de confirmation que Kobe et Gigi étaient décédés. Donc cela ne semblait pas approprié que nous annulions les matchs sachant que ce n’était pas encore officiel. Nous étions en contact direct avec la famille et je pense qu’à ce moment-là ils n’étaient pas préparés à reconnaître quelque chose qui n’était pas encore confirmé. » Silver

Silver a également échangé avec Chris Paul, proche de Kobe Bryant et président du syndicat des joueurs.

« Chris a été la première personne à m’appeler et il avait vraiment du mal à trouver ses mots au téléphone, mais il voulait savoir ce que je savais sur l’accident. Nous avons parlé aussi des matchs, à savoir si nous devions les annuler, et nous étions tous les deux d’accord sur le fait que les gens voulaient se rassembler et être les uns avec les autres. » Silver

Mais ensuite il a été décidé d’annuler le premier match des Clippers après l’incident.