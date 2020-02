Bam Adebayo : « J’étais annoncé dernier par les parieurs, alors j’espère que celui qui a misé est allé récupérer son argent »

Hier soir, les big men étaient à l’honneur du Skills Challenge puisque la finale opposait Bam Adebayo à Domantas Sabonis. Et c’est l’intérieur du Heat qui a raflé le trophée, profitant de cette occasion pour tacler ceux qui pensaient qu’il n’avait aucune chance.

Le pivot est le premier joueur du Heat à remporter le Skills Challenge depuis un certain Dwyane Wade en 2007.

« J’essaye juste d’être comme lui, de faire vivre son héritage et de faire quelque chose de spécial pour le Heat et la ville de Miami. » Bam Adebayo

Il n’est pas le premier big à inscrire son nom au palmarès d’une épreuve qui était au départ destinée à des meneurs ou des arrières, preuve de l’évolution du rôle du pivot et des big men dans la ligue. Karl-Anthony Towns et Kristaps Porzingis, deux pivots modernes ont été aussi sacrés.

« Ça montre juste vers quoi cette ligue tend, et c’est effrayant parce que lorsque vous voyez des gars à 2m10, classifiés pivots ou ailiers forts, je ne pense plus que ça soit comme ça maintenant. Kevin Durant fait 2m13, est-il pivot ? » Bam Adebayo

« Ça montre simplement comment le jeu évolue et comment les pivots et ailiers forts peuvent maintenant remonter le ballon et passer. » Domantas Sabonis