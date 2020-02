Buddy Hield, sniper parmi les snipers : « Je savais que je devais en mettre un de plus »

Dans une victoire au bout du suspense, c’est Buddy Hield qui a remporté le 3-points contest hier soir, avec un point de plus que son dauphin, Devin Booker. Le shooteur des Kings n’a pas caché sa joie après sa victoire dans le concours, lui qui en avait fait un objectif.

« Je me sens très bien. Comme je l’ai dit tout à l’heure, en tant que shooteur, c’est sur ma bucket list. Vous voulez y être et remporter un concours à 3 points. Avec autant de bons shooteurs, ça rend la victoire encore plus belle. La pression est là donc vous devez répondre présent. » Buddy Hield