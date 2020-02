Dwight Howard : « Je n’ai pas eu la chance de faire tout ce que j’avais prévu pour rendre hommage à Kobe »

Alors que nous avons assisté à un dunk contest de très haute volée, notamment avec les deux finalistes Aaron Gordon et Derrick Jones Jr, nous avons aussi eu droit au retour de Superman Dwight Howard. On le sait, à l’origine il devait être aidé par Kobe Bryant avant que cette terrible tragédie ne survienne. Une façon pour les deux hommes de définitivement se réconcilier.

C’est donc son ami Jameer Nelson qui a remplacé Kobe à la passe, alors qu’Howard était vêtu de sa cape. À la place du « S », le numéro 24 et dans les mains, un ballon signé Kobe Bryant.

« Je n’ai pas eu la chance de faire tout ce que j’avais prévu pour rendre hommage à Kobe et aux Lakers. Mais cette saison et pour le reste de nos carrières nous allons faire en sorte de représenter le maillot violet et or comme il faut. Nous savons que Kobe veille sur nous et nous sommes juste reconnaissant qu’il ait pu partager ses connaissances avec nous. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu passer du temps avec Kobe. » Dwight Howard