Joel Embiid sur les haters : « J’adore ça. Tous ceux qui me connaissent savent que je m’en nourris »

Depuis le début de saison les Sixers déçoivent, incapables de lancer la machine et parmi les dysfonctionnements pointés du doigt, il y a la complémentarité de Ben Simmons et Joel Embiid, les deux All-Stars de l’équipe. Beaucoup se demandent si les deux peuvent gagner ensemble. Les deux ont été interrogés à ce sujet et Joel a un message pour ceux qui doutent :

« Je pense que ce sont des conneries parce que lorsque vous regardez les deux dernières années, nos deux années ensemble, ce n’est pas un problème. Cette année c’est un problème uniquement parce que nous avons des difficultés en attaque. Ca va aller sans aucun doute bien mieux après le All-Star Break. » Joel Embiid

Depuis le début de la saison les Sixers sont excellents en défense, 4èmes, mais l’attaque a de gros soucis et ne pointe qu’en 20ème position en termes d’offensive rating. Pour remporter le titre, il va falloir progresser dans le domaine et certains attribuent beaucoup des maux de l’équipe à l’incapacité de Ben Simmons d’écarter le jeu, même si ce n’est pas la seule raison. L’association Embiid – Simmons pourrait être plus performante puisque lorsqu’ils sont sur le parquet l’équipe ne marque que 1.3 point de plus par 100 possessions, contre 2.3 de plus pour l’équipe sur la saison.

« Cela prend du temps. Tout n’est pas parfait. Tout ne fonctionne pas instantanément J’aime jouer avec Joel. Je pense que c’est un talent incroyable, un gars que je respecte pour son jeu et je sais qu’il a le même sentiment à mon égard. Nous continuons d’aller dans la bonne direction. Il y a tellement de choses que nous n’avons pas encore essayées. Nous avons énormément de talent. C’est effrayant à quel point nous pouvons être bons. » Ben Simmons

L’équipe a changé à la deadline et ils sont actuellement sur une dynamique plutôt positive, qui va être à confirmer après le break. Avant le break justement, il y a eu un autre sujet qui a fait parler, l’attitude de Joel Embiid et du public de Philly, qui a sifflé son joueur. Le Camerounais avait promis de se faire plus discret sur les réseaux sociaux et sur le terrain dans ses provocations, mais il a décidé de changer pour agir naturellement. Il est persuadé que cela va lui permettre d’avoir plus de succès, et les Sixers aussi.

« Je redeviens moi. Je pense que ça part de moi, surtout au vu de nos difficultés à l’extérieur. Je vais retrouver ma passion, et j’ai toujours eu cette passion, mais je n’ai pas pu la montrer, car j’essayais de changer. Je vais redevenir moi, prendre du plaisir, faire du trash talk et ça va énormément nous aider. » Joel Embiid

Il n’a que faire des haters qui devraient lui tomber dessus