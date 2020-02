Slam Dunk Contest : Au cœur de la polémique (et visé par les autres juges ?), Dwyane Wade répond

Ce matin tout le monde parle du Slam Dunk Contest, au centre d’une polémique concernant l’identité du vainqueur : Derrick Jones Jr.. Pour beaucoup c’est Aaron Gordon qui aurait dû sortir victorieux face à l’ailier du Heat. Les juges n’ont pas réussi à départager les deux sur les premiers dunks et il a fallu prolonger le concours. Après un 48 de Derrick Jones Jr. grâce à un windmill longue distance, Aaron Gordon a passé un dunk par-dessus Tacko Fall. Les juges ont mis longtemps à sortir leur note et ont attribué un 47 au Magic, offrant le titre à Derrick Jones Jr. au grand dam du public du United Center.

La note a fait parler et encore plus avec les déclarations de deux des juges : Candace Parker et Common. Les deux ont confirmé que les juges voulaient donner une égalité et donc un dunk de plus.

« Nous pensions qu’il y allait avoir encore égalité. Nous étions là : ‘C’est une égalité !’ Mais quelqu’un n’a pas fait ce qu’il fallait. Je ne sais pas qui c’est. » Common

Parker et Common ont donné un 10 pour le dunk alors que Dwyane Wade, Scottie Pippen et Chadwick Boseman ont jugé qu’il valait un 9. Un des 3 a préféré donner la victoire à Derrick Jones Jr.

« Je ne veux pas balancer, mais regardez les notes. » Candace Parker

Pour beaucoup de fans, le coupable est tout trouvé : Dwyane Wade.

Dwyane Wade en train de calculer le score qu’il doit donner à Aaron Gordon pour s’assurer que Derrick Jones Jr. gagne :

Ce dernier a mis un 10 au dunk de DJJ et un 9 à celui d’Aaron Gordon et ne semblait pas mécontent de la victoire de son ancien coéquipier, loin de là. En effet, avant-même l’annonce des scores des juges, il était tout sourire, en train déjà d’enlever son micro, comme s’il savait que c’était plié.

La légende du Heat a répondu aux attaques

« Je n’ai pas été le seul à donner un 9, parlons de ça ! 3 personnes lui ont donné un 9. Les gens parlent, vous allez parler, mais au bout du compte j’espère que les gens ont apprécié ce concours de dunks. Vous savez, Aaron Gordon ne va pas perdre le sommeil parce qu’il n’a pas gagné le concours de dunks. C’est un des meilleurs joueurs en NBA, une des jeunes stars de la ligue. C’était divertissant et au final les juges devaient désigner un vainqueur et c’est malheureux, mais il fallait. » Wade

