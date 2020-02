All-Star Game NBA 2020 : Au terme d’un superbe dernier quart, la Team LeBron remporte un match enfin disputé !

Dans un tout nouveau format et un match (enfin) disputé, la Team LeBron remporte le All-Star Game NBA 2020 157-155 en atteignant en premier le target score fixé à 157 points, soit 24 points de plus que le score de Team Giannis, en tête après 3 quarts (133-124). C’est la 3ème victoire de suite de la Team LeBron.

La Team LeBron a inversé la tendance en remportant le dernier acte 33-22 dans le sillage de Chris Paul et Anthony Davis, qui ont compilé 16 points dans ce dernier quart. C’est LeBron James sur un layup qui a propulsé sa Team en tête 156-153 et après deux lancers de Joel Embiid, Anthony Davis a donné la victoire aux siens en rentrant un lancer.

Kawhi Leonard est élu MVP et décroche le tout premier Kobe Bryant trophy, notamment grâce à sa 25 points inscrits lors des deux premiers quarts. Le dernier MVP des finales termine avec 30 points à 11/18 dont un 8/14 à 3-pts.

Chaque équipe remporte un quart alors que le 3ème s’est soldé sur une égalité 41 partout. La Team Giannis a remporté le second de 21 points. LeBron James termine avec 23 points à 9/20, Chris Paul 23 points à 8/13 dont 7/11 à 3-pts alors qu’Antony Davis compile 20 points à 9/16 et 9 rebonds. En face pour la Team Giannis a été menée par 4 joueurs à au moins 20 points : Giannis Antetokounmpo (25 points à 12/21 et 11 rebonds), Kemba Walker (23 points à 9/18 dont 5/11 à 3-pts), Joel Embiid (22 points à 8/13 et 10 rebonds) et surtout Rudy Gobert. Pour son premier All-Star Game le Français signe un double-double avec 21 points et 11 rebonds à 10/11 en 19 minutes

A noter que Kyle Lowry a lui provoqué deux passages en force, le signe d’un match où la défense n’a pas été totalement absente.