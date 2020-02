NCAA : Shareef O’Neal dans les traces de son père

Opéré du cœur en décembre 2018, Shareef O’Neal, fils de Shaq, a fait ses débuts à UCLA cette saison mais l’aventure a tourné court. Limité à 10 minutes sur 13 rencontres pour 2.2 points et 2.9 rebonds, il avait annoncé en janvier son départ d’UCLA après avoir été benché 5 matchs de suite par Mick Cronin.

Il a décidé d’effectuer un transfert et a confié à Sports Illustrated qu’il allait jouer pour LSU, la fac où son père a écrasé la concurrence de 1989 à 1992.

Shareef O'Neal is headed to LSU. He tells @robinlundberg why he's following in his dad's footsteps https://t.co/10nqM01tSJ pic.twitter.com/USkoT6oOub

— Sports Illustrated (@SInow) February 15, 2020