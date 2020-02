Du changement dans le front office des Bulls ? La fin pour le duo John Paxson – Gar Forman ?

Si on en croit ESPN et le Chicago Sun Times, le président des Bulls Michael Reinsdorf, fils du propriétaire Jerry, serait en train de se renseigner sur le CV de potentiels candidats pour prendre les commandes des opérations basket. Ils seraient ainsi au premier stade de la recherche d’une personne qui deviendrait le nouveau GM et visage du front office. A l’heure actuelle le front office est dirigé par le duo John Paxson (vice-président des opérations basket) – Gar Forman (GM), cible de nombreuses critiques et dont les fans veulent la tête.

A l’heure actuelle il n’y aurait pas eu d’audition mais seulement des discussions avec plusieurs candidats. Le processus pourrait s’accélérer dans les jours qui viennent et il est fort possible qu’il y ait un remaniement du front office. A l’heure actuelle il ne semblerait pas qu’on se dirige vers un licenciement de Forman, qui serait placé ailleurs, quant à Paxson, son pouvoir dans le front office pourrait être revu à la baisse et il pourrait hériter aussi d’un nouveau poste

A noter que ce sont Michael Reinsdorf et Paxson qui mènent cette recherche d’un nouveau GM.