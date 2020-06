Warriors : plutôt Tyrese Haliburton que Killian Hayes ou LaMelo Ball ?

Les Golden State Warriors termineront bons derniers de la saison régulière, ce qui veut dire qu’ils ont 14% de chances d’obtenir le premier choix de la draft et sont assurés d’avoir un des 5 premiers choix.

Depuis le début de la suspension de la saison, toute la franchise bosse à fond sur la draft pour faire le meilleur choix possible, et le SF Chronicle, nous donne une information sur leurs préférences. Ils seraient séduits par le meneur de jeu Tyrese Haliburton, sorti d’Iowa State, passeur élite, bon shooteur (43.4% à 3-pts la saison passée et 41.9% cette année), et qui pourrait être un atout en défense grâce à sa taille (1m96) et ses qualités athlétiques, capable de défendre sur plusieurs postes.

Si les Warriors venaient à choisir un meneur de jeu, notamment s’ils n’ont pas le premier choix, d’après le SF Chronicle ils auraient une préférence pour le Cyclone devant LaMelo Ball et Killian Hayes. Si ce ne serait bien sûr pas pour prendre la place de Stephen Curry dans le 5, il pourrait en être son backup et être associé à lui par séquence, une sorte de Shaun Livingtson bis.

SF Chronicle