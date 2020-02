Giannis Antetokounmpo : « Nous avons essayé d’attaquer James Harden, c’est face à lui que nous pensions pouvoir scorer »

Après les trois premiers quarts, la Team Giannis était en position idéale pour l’emporter à la faveur d’un énorme second quart remporté 51-30. Elle menait de 9 unités et n’avait donc plus que 24 points à inscrire pour repartir avec le titre, à condition de le faire avant que la Team LeBron n’atteigne les 157 points (il leur fallait 33 points). Avec les titulaires sur le terrain, la Team Giannis s’est appuyée beaucoup sur son capitaine et MVP. En évoquant la stratégie offensive des siens, il a envoyé un petit tacle à James Harden…

« Offensivement nous avons essayé de trouver le joueur sur lequel James Harden défendait. C’est face à lui que nous pensions pouvoir scorer. Évidemment on ne peut pas se tromper avec Kemba, Kyle, Joel, moi et Siakam, ce ne sont que des grands joueurs. Peu importe qui avait le ballon, il allait faire une action pour le gars à côté de lui, et le résultat allait être bon car nous sommes tous d’excellents joueurs. » Giannis

Giannis a réussi quelques actions d’éclat, dont deux contres sur LeBron James, mais cela n’a pas suffi.

« Évidemment, défensivement j’étais un peu à court de souffle. Nous avons joué genre 25 minutes lors du quatrième quart. Ils essayaient de faire en sorte que le plus petit joueur switche sur LeBron parce qu’ils savaient que nous switchions. Coach Nick Nurse m’a dit d’aller vers le milieu de la raquette, de façon à ce qu’ils ne fassent pas d’écran. C’est ce que j’ai essayé de faire. » Giannis « Vous avez vu son incroyable désir. La défense ça part toujours de l’envie et du désir de faire de grosses actions, de jouer dur et c’est qu’il a fait. Il a relevé tous les défis. Il a essayé de faire toutes les actions. Lors des temps morts, il me disait : « Je vais défendre sur ce gars.’ Je lui ai donné plus de liberté pour aller faire un contre ou prendre un rebond. Il était vraiment dans le match. C’est ça qui fait en partie le grand joueur qu’il est, son esprit de compétition. C’est un grand compétiteur. » Nurse

Au final le souci a surtout été offensif pour la Team Giannis, qui inscrit seulement 22 petits points dans le dernier acte.