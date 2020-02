LeBron James rend un nouvel hommage à Kobe Bryant et évoque ses meilleurs souvenirs avec lui

Kobe Bryant était au cœur de toutes les pensées lors de ce All-Star weekend et les hommages de sont multipliés sous diverses formes, que ce soit avant, pendant ou après le All-Star Game NBA et les différents concours. LeBron James lui a rendu un nouvel hommage après le match remporté par sa Team.

« C’est un des plus grands joueurs, un de ceux qui ont eu le plus d’impact et quelle inspiration. Combien de personnes, pas seulement dans le monde du basket, mais aussi en dehors, ont été touchées par une personne comme lui ? Évidemment nous avons tous vu ce qu’il a fait sur les parquets en tant que compétiteur, champion, quelqu’un qui aspirait à l’excellence chaque jour, mais aussi le père qu’il était avec ces magnifiques filles et sa femme. Ce qu’il faisait, remporter un oscar, puis toutes ces choses, c’est ce à quoi les gens aspirent et ils étaient inspirés par sa volonté. » LeBron James