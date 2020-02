Kawhi Leonard se poile en racontant une anecdote sur Kobe Bryant

Pas du genre très bavard et pas le plus grand spécialiste des anecdotes, Kawhi Leonard, qui a remporté le premier trophée Kobe Bryant, a évoqué hier soir celui dont il était proche. Sur le plateau de TNT il s’est remémoré une conversation avec le Black Mamba qui l’a marqué, ce dernier voulant toujours gagner dans tous les domaines.

« Nous parlions et il était en mode compétiteur, et il me lance : ‘combien est-ce que tu as pris de shoots dans un match ?’ J’étais là : ‘qu’est-ce que tu veux dire ?’ Il répond : ‘combien est-ce que tu as pris de tirs ?’ Je lui dis : » Mon record ? J’ai probablement dû shooter genre 19 fois.’ Et là il enchaîne genre : ‘Devine combien j’en ai pris ? J’en ai pris 47.’ J’étais là : ‘Okay, d’accord’ (rire) » Kawhi