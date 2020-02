Joakim Noah : « Je suis un putain de compétiteur, j’adore être sur le terrain et cela n’a rien à voir avec l’argent »

De passage sur le podcast Pardon My Take, Joakim Noah a évoqué son envie de retourner sur les parquets. Opéré du tendon d’Achille l’été dernier, il bosse pour revenir et n’a pas fait une croix sur sa carrière.

Il serait dans le viseur de quelques équipes, les Clippers, Lakers et Mavs ayant eu un oeil sur lui, mais rien ne s’est matérialisé. Il faut tout pour avoir une chance et ne cache pas qu’il aimerait signer dans une équipe prétendante.

« Honnêtement, je me défonce tous les jours à l’heure actuelle. Je suis affamé. J’essaie de retourner sur les parquets. Je trouve que j’ai très bien joué l’an passé avec les Grizzlies. Ils m’ont donné une opportunité alors que tout le monde me riait au nez disant que c’était terminé pour moi. Je suis revenu sur les parquets, j’ai fait mon job et j’ai eu le sentiment que j’avais une bonne chance, mais j’ai eu un souci inattendu, je me suis blessé et j’ai dû avoir une petite opération. Mais je suis dans une position où j’ai gagné de l’argent et j’ai tout ce qu’il faut et les gens me disent que je peux profiter de la vie, mais je ne suis pas comme ça. Je suis un putain de compétiteur, j’adore être sur le terrain et cela n’a rien à voir avec l’argent. Ce n’est pas une question de gagner de l’argent, ce qui m’importe c’est d’être dans un vestiaire, et avoir une chance de jouer pour quelque chose de grand. Pour moi c’est ça l’important. Je me démène pour pouvoir reprendre la compétition, car c’est ce que je veux. » Jooks