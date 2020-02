Spencer Dinwiddie : « Nous ne prendrons jamais le pouvoir aux Knicks mais nous sommes une meilleure équipe de basket »

Lors du All-Star Weekend, le meneur des Nets Spencer Dinwiddie, ne s’est pas privé de clasher les Knicks lorsqu’on lui en a donné l’occasion. S’il concède que les Knicks sont l’équipe de la ville de New York, cela s’arrête-là.

« Nous ne prendrons jamais le pouvoir aux Knicks. Cela n’arrivera pas. Ils sont trop enracinés, avec le Madison Square Garden, Rucker Park, ce genre de choses. Mais en ce qui concerne le fait d’être la meilleure équipe de basket, c’est déjà le cas. Ce n’est pas nouveau. Nous sommes une meilleure équipe de basket que les Knicks. Nous l’étions l’an passé. Nous le serons probablement l’an prochain. C’est comme ça. Donc je sais que les fans des Knicks sont mécontents et vont continuer de l’être, mais c’est la vérité. » Dinwiddie

Et quand on lui demande s’il voit les Knicks, abonnés aux dernières places de la ligue ces dernières années, relever la tête et jouer les premiers rôles la saison prochaine et repasser devant Brooklyn, il n’y croit pas.

« Vous voulez une véritable réponse ? Probablement pas. Ils vont probablement avoir un choix haut placé. À moins qu’ils fassent quelque chose via un transfert ou lors de la free agency, et je ne crois pas que la cuvée de cette année pour la free agency est extraordinaire, ils ne vont probablement pas être si bons que ça. Nous verrons. Je ne peux pas prédire le futur. Mais il y a de grandes chances que nous soyons toujours meilleurs. Kevin va revenir la saison prochaine et c’est Kevin Durant. Il est vraiment bon. » Dinwiddie

