Wendell Carter Jr espère être All-Star

Fort d’une première saison rookie encourageante avec les Bulls, Wendell Carter Jr. continue de se développer au sein de la grande ligue. Pour sa deuxième saison en NBA, le sophomore compile actuellement 11,7 points et 9,9 rebonds de moyenne en 37 rencontres disputées. Il détient aussi 17 doubles doubles depuis le début de saison ce qui est très encourageant pour le joueur.

Même s’il est actuellement blessé depuis le 10 janvier à cause d’une grosse entorse de la cheville, le pivot continue de voir les choses en grand. Être sélectionné au Rising stars challenge 2020 est une première étape pour le joueur même s’il n’a pas pu participer à la rencontre à cause de sa blessure. Carter Jr vise tout de même le niveau supérieur avec une participation cette fois-ci au All-Star Game.

Pour Carter, ce qui différencie un bon joueur d’un gars au calibre All-Star est surtout sa capacité à jouer son jeu habituel, peu importe l’opposition adverse.

« Je pense vraiment que je suis sur la bonne voie pour devenir un All-Star. Quand ? Je n’en suis pas sûr. Mais je sens que le rythme que je suis en train de prendre, la façon dont je joue et mon efficacité, tout cela me fait aller de l’avant. Je dois continuer de travailler dur. La seule façon de devenir un All-Star, il faut du talent, bien sûr, mais surtout travailler et se montrer chaque soir. Il faut aussi jouer de la même manière contre chaque équipe et imposer son jeu, peu importe l’adversaire. Je pense que c’est ce qui distingue un bon joueur d’un All-Star. »

S’il devait cibler ses points à améliorer, Carter Jr sait d’ores et déjà qu’il va devoir prendre plus de tirs à longue distance pour peser, mais il peut aussi s’appuyer sur ses points forts.

« Pour ma part, je me concentre sur mon impact en attaque, en étant plus agressif. C’est quelque chose que je veux mettre davantage en valeur, ma capacité de passe et mon QI basket. J’ai l’impression d’être un assez bon tireur, mais je ne me suis pas assez affirmé en tant que menace à longue distance. J’ai envie de prendre deux ou trois tirs à trois points par match, c’est une zone de confort pour moi. Je suis assez confiant. Je sais que je peux les rentrer. Je dois en tirer plus et il y en aura encore plus qui rentreront. »