TQO 3×3 : Les effectifs américains sont connus; L’artillerie lourde pour les Américaines

Comme la France, les Etats-Unis doivent passer par un TQO pour qualifier leurs deux équipes masculine et féminine à Tokyo. Il va y avoir 40 équipes (20 par genre) qui prendront part aux TQO en Inde le mois prochain afin de décrocher 6 billets (3 par genre).

Les Etats-Unis veulent mettre toutes les chances de leur côté et pour cela ils ont sélectionné du lourd pour l’équipe féminine. En effet, ce sont 4 joueuses WNBA et pas des moindres qui tenteront de qualifier l’équipe :

Napheesa Collier (Minnesota Lynx/O’Fallon, Mo.), All-Star

(Minnesota Lynx/O’Fallon, Mo.), All-Star Stefanie Dolson (Chicago Sky/Port Jervis, N.Y.), All-Star

(Chicago Sky/Port Jervis, N.Y.), All-Star Allisha Gray (Dallas Wings/Sandersville, Ga.)

(Dallas Wings/Sandersville, Ga.) Kelsey Plum (Las Vegas Aces/Poway, Calif.)

Deux All-Stars donc et côté hommes, c’est un peu moins impressionnant avec deux anciens NBAers et 3 joueurs actuellement sans club.

Canyon Barry (Iowa Wolves/Colorado Springs, Colo.)

(Iowa Wolves/Colorado Springs, Colo.) Robbie Hummel (Purdue University ‘2012/Valparaiso, Ind.)

(Purdue University ‘2012/Valparaiso, Ind.) Dominique Jones (Fort Hays State University ‘2011/Harlem, N.Y.)

(Fort Hays State University ‘2011/Harlem, N.Y.) Kareem Maddox (Princeton University ‘2011/Los Angeles, Calif.).

Quant aux qualifiés directement pour Tokyo pour les femmes ce sont les 4 meilleures du ranking FIBA, soit la Russie, la Chine, la Mongolie et la Roumanie. Chez les hommes ce sont les 3 meilleures équipes du ranking, soit la Serbie, la Russie et la Chine, et la 4ème équipe sera le Japon, organisateur.

Rappel des poules :