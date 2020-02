Dirk Nowitzki : « J’ai laissé mon portable une heure et j’avais, sans mentir, probablement 150 photos de Luka »

Toujours dans les parages à Dallas malgré sa retraite l’an dernier, Dirk Nowitzki s’est livré quant à sa relation avec le jeune Luka Doncic. L’allemand n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de rappeler à tout le monde que le slovène n’a que 20 ans.

« C’est mon gars. Je l’aime, c’est un jeune génial et juste super, il est super talentueux. Je l’ai dit toute l’année dernière que je n’avais jamais vu un jeune de 20 ans jouer avec autant de maîtrise. Il arrive toujours à trouver ses coéquipiers et à marquer quand c’est nécessaire. C’est incroyable d’avoir une telle présence à son âge. Il a même enregistré un triple-double de moyenne au mois de novembre. » A déclaré Nowitzki. « Il est incroyable, mais c’est aussi un jeune qui aime s’amuser. Lorsque vous le regardez jouer, vous ne pensez pas qu’il a 20 ans, mais lorsque vous le voyez en dehors du terrain, vous savez qu’il a 20 ans. Il adore s’amuser. »

« L’autre jour, j’étais à une séance de tir ou à un entraînement et j’ai reçu un petit traitement pour ma santé. Je vais donc de temps en temps voir les gars et me faire soigner. Et j’ai laissé mon téléphone quelque part. Quand je suis rentré chez moi une heure plus tard, j’ai regardé mon téléphone et je suis allé voir mes photos. J’avais, sans mentir, probablement 150 photos de Luka. Je suppose que c’est la culture de nos jours, le truc des selfies. Mais il a dû courir pendant dix minutes et prendre des photos de lui avec tout le monde et une heure plus tard, j’ai vu mon téléphone. C’est un gamin très drôle, il adore s’amuser. »

« Chaque fois qu’il a besoin d’aide ou qu’il traverse une période difficile, j’aimerais bien l’aider. Je n’étais pas aussi bon qu’il l’était à un jeune âge comme ça. Mais je suis sûr qu’il y a des choses que j’ai vécues et que je peux comprendre. Alors oui, chaque fois qu’il a besoin de moi, je suis dans le coin. »