Steve Kerr : « Il est important pour Stephen Curry de jouer sans tous ces gars que nous avons perdu »

Les Warriors étaient de retour à l’entraînement hier et Stephen Curry était bien présent, même s’il n’a pas encore été autorisé à jouer avec contact. Il est dans la dernière phase de sa rééducation suite à sa fracture de la main gauche et les nouvelles sont encourageantes.

Pour le moment on ne sait pas quand le meneur de jeu va revenir, mais l’objectif c’est qu’il reprenne la compétition durant le mois de mars. Et ce n’est pas encore cette semaine qu’il s’entraînera avec contact.

Alors qu’à l’annonce de sa durée d’indisponibilité il y a eu des rumeurs sur une fin de saison précoce, l’objectif des Warriors est clair : qu’il joue pour s’acclimater à ses nouveaux coéquipiers en vue de la saison prochaine.

« Je pense qu’il est important pour Steph et Andrew d’apprendre à se connaître et de jouer ensemble. Je pense qu’il est important pour Steph de jouer sans tous ces gars que nous avons perdu et qui ne seront pas avec nous l’an prochain, Kevin, Andre et Shaun. Steph était, à de nombreux égards, dépendant de ces gars, et il avait en quelque sorte une couverture de sécurité géante. Pour un gars qui est si skillé et talentueux, cela restait quand même un effort collectif et il a été béni d’avoir à côté de lui quelques-uns des joueurs les plus intelligents et talentueux de la ligue. Et ça va être différent pour lui, et je pense que c’est important. Il n’a fait que 3 matchs avant de se blesser et je pense que c’est important pour lui de voir la différence, car c’est un sentiment différent pour nous tous. Avec tous ces gars, nous essayons d’apprendre sur le tas et on a considéré beaucoup de choses comme acquises lors des 5 dernières années que nous ne pouvons plus considérer ainsi. Steph a besoin de sentir ça. Et c’est pour cela que la fin de saison va être importante. » Steve Kerr