Dan Gilbert de retour au boulot après son AVC

Le 25 mai 2019, le propriétaire des Cleveland Cavaliers Dan Gilbert a été victime d’un AVC. Et bien il a finalement pu, au début de l’année, retourner à son bureau de Detroit et occuper à nouveau ses fonctions selon ESPN.

Il est présent un ou deux jours par semaine et utilise un fauteuil-roulant pour se déplacer. Il est également accompagné d’un chien d’assistance appelé cowboy et passerait trois ou quatre heures par jour avec un physio et ergothérapeute.

« Quand vous avez une crise cardiaque, tout devient difficile. Tout. Vous vous levez, et sortir du lit, aller aux toilettes, c’est compliqué. S’assoir et manger à table aussi. Vous n’êtes jamais tranquille, vous êtes piégé dans votre corps. » Dan Gilbert, pour son premier interview depuis l’incident.

Gilbert était à une fête, qu’il a organisée, lors de son AVC. Sa femme et un de ses amis l’ont persuadé d’aller à un hôpital suite à certains symptômes, typiques d’un AVC (asymétrie du visage, difficulté à parler, douleur dans un bras…) Verdict : un caillot de sang s’était formé dans sa carotide. Heureusement donc qu’il a pu être pris en charge à temps.

« Si l’artère avait été bloquée plus longtemps, ça aurait pu être pire. » Dan Gilbert.

Gilbert a passé huit semaines dans un centre de rééducation cet été. Il peut marcher avec une canne, mais a encore du mal à bouger son bras gauche.

Via ESPN.