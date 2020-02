James Harden prend Tim Duncan et Shaq en exemple pour répondre aux critiques sur son style de jeu

Malgré ses incroyables performances offensives, James Harden reste un joueur clivant et critiqué pour son style de jeu. Dans une longue interview accordée à GQ, il évoque ces critiques et avance un argument :Harden:

Regardez Shaquille O’Neal, Tim Duncan, Michael Jordan…Ils faisaient de l’iso non ? Tim Duncan et Shaq étaient des intérieurs donc ils jouaient en iso au poste bas. C’est la même chose que de faire de l’iso à l’extérieur. L’objectif est d’attirer une prise à deux, créer une opportunité pour vos coéquipiers et leur permettre d’avoir un shoot ouvert. Je fais mon iso en tête de raquette. Et nous obtenons des prises à deux, à trois. Et les équipes tentent toutes les sortes de défense pour pouvoir nous stopper. C’est la même chose. Nous faisons l’iso en tête de raquette, il y a des prises à deux sur moi, je fais circuler le ballon et nous obtenons un shoot ouvert. Quand Tim Duncan faisait des post-ups, ils faisaient prise à deux sur lui, il ressortait le ballon, le faisait circuler et ça permettait d’obtenir un shoot ouvert pour son coéquipier. Et là on disait ‘Oh, c’est une belle attaque.’ Et bien c’est la même chose. » James Harden