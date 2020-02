Ja Morant revient sur les raisons de l’embrouille avec Andre Iguodala

La fin de l’aventure d’Andre Iguodala aux Grizzlies a été chaotique. Le vétéran s’est mis à dos certains joueurs des Grizzlies, dont Ja Morant, Dillon Brooks et De’Anthony Melton, qui n’ont pas hésité à s’en prendre publiquement à lui pour son attitude et le fait qu’il ne voulait pas rester dans le Tennessee. Il y a eu notamment des échanges sur Twitter entre Morant et Stephen Curry au sujet du MVP des finales 2015. Le rookie s’est expliqué dans une interview accordée à Rachel Nichols

« C’est juste que j’avais le sentiment que nous n’allions pas accepter qu’on nous manque de respect, car j’ai encore du respect pour lui en tant que personne et joueur, c’est un vétéran de notre ligue. Mais je ne respecte pas la façon dont il a géré cette situation à la télé nationale. J’ai eu le sentiment qu’il aurait pu mieux gérer la situation. Mais c’est dans le passé et nous devons nous concentrer sur les joueurs que nous avons dans l’équipe et continuer de cravacher. » Morant

Le jeune Grizzi n’est pas du genre à se défiler comme il avait pu le faire face à James Harden, n’hésitant pas à le chambrer lors de leur duel il y a quelques semaines.