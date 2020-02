Steve Kerr : « Klay Thompson en est encore très loin d’un retour »

Le retour de Stephen Curry semble proche pour les Warriors puisque l’objectif est qu’il revienne durant le mois de mars. Il est de retour à l’entraînement, même si c’est sans contact, mais quant à Klay Thompson, les Warriors sont très prudents et il est peu probable qu’il revienne avant la saison prochaine.

« C’est très différent avec Steph car il y a eu une durée d’indisponibilité définie. C’est facile de regarder ça et de se dire ‘Dans deux semaines Steph sera prêt à jouer.’ Je ne sais pas exactement quand, mais Klay en est encore très loin, donc je ne veux pas entretenir quoi que ce soit sur le fait que Klay va jouer cette année. Mais je sais que la dernière partie de la saison est importante pour nous pour préparer la saison prochaine. Puis avec le transfert d’Andrew (Wiggins) et tous les jeunes joueurs que nous essayons de développer, le retour de Steph, il y a des matchs importants. Ils nous permettent d’apprendre à nous connaitre, de jouer ensemble et peut-être tester quelques lineups, quelques systèmes et les approfondir cet été avant de retourner au training camp. » Steve Kerr