James Harden uniquement concentré sur le titre : « Nous ne sommes pas préoccupés par les performances individuelles »

Actuellement 5e de la Conférence Ouest, les Rockets semblent un ton en dessous des toutes meilleures équipes de la ligue, et même de la conférence. Pour autant, James Harden pense qu’il dispose de l’armada nécessaire pour remporter le titre en fin de saison.

Le MVP 2018 met en avant les blessures de ses partenaires pour expliquer les difficultés rencontrées et assure que l’équipe sera difficile à battre dans le futur.

Pour le barbu, il n’est pas question de penser performances individuelles, seules les victoires collectives comptent.

« Individuellement, nous avons accompli beaucoup, battu tellement de records qui tiendront une éternité. Nous ne sommes pas préoccupés par des performances individuelles. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner des matchs. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas forcément que je marque 40 points et que Russ [Westbrook] fasse un triple double. Genre merde, ça ne compte pas. Mais actuellement, nous avons tellement de blessés que nous devons prendre le relais. Et une fois que nous serons au complet, nous n’aurons plus à en faire autant. » James Harden