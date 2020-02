Nikola Jokic explique son début de saison difficile : « J’étais un peu en surpoids »

Revenu à son meilleur niveau depuis 2 mois, Nikola Jokic a connu un début d’exercice un peu compliqué, loin de ses standards qui avaient fait de lui un candidat au titre de MVP la saison dernière. Le pivot serbe pense savoir pourquoi il n’était pas au mieux en début de saison.

« J’avais peut-être besoin d’un peu plus de temps pour me chauffer. Je pense que je n’ai pas bien shooté au début, mes tirs étaient toujours dehors et court et j’étais un peu en surpoids. »