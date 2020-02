Les Lakers auraient un oeil sur Moe Harkless

Juste avant la deadline les Los Angeles Clippers ont envoyé l’ailier Moe Harkless aux Knicks afin de récupérer Marcus Morris, malgré sa belle saison. Il a été très bon aux Clippers dans un rôle d’ailier polyvalent, pouvant défendre sur plusieurs postes et il se murmure depuis le transfert qu’il pourrait ne pas rester aux Knicks et donc négocier un buyout. Il déclarait récemment ne pas y avoir pensé, mais ce serait une option selon les dernières rumeurs.

En tout cas, si on en croit Sam Amick de The Athletic, les Los Angeles Lakers auraient un oeil sur le dossier et seraient intéressés par les services de l’ancien Blazer, qui pourrait renforcer leur banc en cas de buyout.

Il sera free agent à la fin de la saison, et il touche 11,5 millions de dollars. Il tourne en carrière à 7,2 points et 3,7 rebonds par match.

Via ESPN LA