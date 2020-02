Elie Okobo : « Ca se voit que Devin Booker s’est beaucoup inspiré de Kobe Bryant »

Le décès de Kobe Bryant a marqué toutes les générations de basketteur, et ils sont beaucoup dans la NBA actuelle à l’avoir pris comme modèle plus jeune. Elie Okobo fait partie de cette génération qui a grandi en voyant évoluer Kobe au plus haut niveau et nous sommes allés à sa rencontre pour en discuter.

Kobe a eu une relation particulière avec la ville de Phoenix, il a dit plusieurs fois dans les médias qu’il n’aimait pas particulièrement les Suns. Qu’est-ce que les fans des Suns vont retenir de lui selon toi ?

Je pense que les séries de play-offs qui se sont déroulées ici entre les Suns et les Lakers c’était quelque chose de grand, il y eu des grands duels, contre Steve Nash et d’autres. Phoenix c’était l’équipe qui mettait les Lakers en difficulté, et Kobe c’est une légende. Dans toutes les salles il a été acclamé, applaudi même si les gens ne l’aimaient pas forcement pendant sa carrière. On a le pu voir durant sa dernière année pendant ses entrées durant son « Farewell tour ». Toute notre génération de basketteur connaissait Kobe. Il a beaucoup apporté au basket.

Quel souvenir de lui t’a marqué ?

Un moment que j’ai vu je pense que c’était le 3-point sur un pied, et sur Dwayne Wade, pour la gagne. Et je dirais aussi la manière dont il a fait son après carrière, la manière dont il s’occupait de sa famille, et enfants, et la manière dont il les supportait tous, ça se voyait qu’il prenait plaisir à faire ça.

A quel point trouves-tu que les jeux de Devin Booker et celui de Kobe sont similaires ?

Tous le footwork, il a des bons appuis et il est capable de créer son tir comme Kobe. Il maîtrise les tirs en déséquilibre, à mi-distance. Il est clutch, c’est un « killeur » et ça se voit qu’il s’est beaucoup inspiré de lui.

Propos recueillis par Ulysse Bex à Phoenix