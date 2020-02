Tom Thibodeau très intéressé par les Knicks ?

C’est un secret de polichinelle. Le coach des Knicks, Mike Miller, ne devrait pas être reconduit à la tête de l’équipe la saison prochaine. Alors que des rumeurs faisaient état d’un intérêt pour le coach de Villanova Jay Wright, ce dernier ne serait pas intéressé par le poste. Mais selon les informations du NY Post, Tom Thibodeau, lui, aimerait beaucoup coacher la franchise de Big Apple.

En effet, l’ancien président / coach des Timberwolves serait actuellement dans l’attente d’un poste au sein de la ligue. Un proche de l’ancien coach des Bulls aurait déclaré au NY Post : « il veut vraiment le poste chez les Knicks« .

Le coach of the year 2011, qui n’a plus entraîné depuis janvier 2019 et son éviction à Minnesota avoue avoir hâte de retrouver un banc. Au Chicago Sun Times il déclarait :

« J’aime coacher, c’est ma passion. Quand vous n’êtes pas dedans, la camaraderie vous manque, et je sais que de mon côté, c’est la compétition qui me manque. C’est ce qui me manque le plus. » Tom Thibodeau

Alors que sur les 15 dernières années, Thibs a un pourcentage de victoire de près de 65% (coach et assistant confondus), un entraîneur avec une telle mentalité de la gagne ne ferait sans doute pas de mal du côté des Knicks.