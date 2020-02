Allen Iverson : « Chaque fois que j’entends le nom de Kobe Bryant, ça me touche »

Allen Iverson n’est plus un joueur NBA, mais il orbite toujours autour de la ligue. L’arrière est souvent présent aux matchs des Sixers et il discute assez régulièrement avec de nombreux joueurs NBA. Il était également présent au All-Star Week-end à Chicago, l’occasion de se replonger dans ses souvenirs.

« Je n’en ai pas un favori en particulier. Je pense juste que c’est cool de pouvoir côtoyer des gars contre qui on joue tous les soirs. Le plus important, c’est ça, côtoyer des gars contre qui on se bat d’habitude. Être All-Star représente beaucoup de choses, ne serait-ce que parce qu’on a la possibilité de représenter notre ville, notre franchise, et les gars avec qui on joue. Sans eux, on ne serait pas là. » Allen Iverson.