Derrick Jones Jr n’est qu’au début de sa progression ; Erik Spoelstra : « Vous allez voir des améliorations spectaculaires »

Tout juste vainqueur du concours de dunk, Derrick Jones Jr était de retour hier avec ses coéquipiers. Bien que fier de son nouveau trophée de meilleur dunker de la NBA (pour certains), l’ailier assure que rien ne changera dans son quotidien.

Tout juste signé par Puma, ce partenariat devrait lui permettre de développer sa réputation, ainsi que lui faciliter la tâche en termes de choix de chaussures.

« Ça m’aide pas mal parce que je n’aurai plus à acheter de chaussures maintenant. Je n’ai pas à me soucier de ce que je vais porter. La culture Puma est en train de se développer. » Derrick Jones Jr

Le leader de l’équipe, Jimmy Butler, constate de réels progrès chez son coéquipier.

Des progrès confirmés par son coach, Erik Spoelstra.

« C’est une amélioration constante avec Derrick. Il est devenu plus professionnel hors du terrain. Non pas qu’il ne l’était pas, mais dans sa façon d’essayer de ressembler à Jimmy [Butler] ou Goran [Dragic] : l’échelon supérieur de professionnalisme, pour consacrer plus de temps à son corps et à sa nutrition. Vous prenez quelqu’un qui est déjà gâté au niveau athlétique, vous allez voir des améliorations spectaculaires avec toutes ces heures en coulisses. » Erik Spoelstra