Kevin Garnett raconte le jour où il a commis l’erreur de faire du trash talk avec Michael Jordan

Futur Hall of Famer et grand adepte du trash talking, Kevin Garnett a rapidement compris qu’il y en avait un qu’il ne fallait pas chauffer, c’est Michael Jordan. Il a essayé de chauffer la légende, mauvaise idée comme il l’a raconté sur le podcast All The Smoke

« Nous sommes à Chicago, c’est mon année rookie, la seconde partie de la saison. Au moment où tu sais, tu commences à prendre confiance. Je suis en plein dans cette période. J.R (Isaiah Rider) fait un bon match, et on sort d’un temps mort, et je ne peux pas l’expliquer, mais je suis genre ‘Continue de défoncer ce nigga, domine-le, tu fais un super match, continue !’ Je suis en train de revenir sur le terrain et Mike est juste là, il entend ce que je dis. Mais je m’en tamponne, donc j’en remets une couche : ‘tue-le, continue de démonter ce nigga, de le défoncer.’ Je suis dans ce mode. Et je le vois les mains sur les hanches, les jambes prêtes et il me fixe du regard pendant environ 15 secondes. Donc je commence à le sentir et dans ces moments il y a deux façons d’agir : soit tu t’esquives et tu te fais tout petit, mais je ne peux pas faire ça putain, j’ai 70 personnes dans le public qui sont venus me voir, donc j’y vais.

Je ne peux même pas vraiment décrire les 5 ou 7 prochaines minutes de jeu. Nous n’avons pas seulement pris une violation des 10 secondes (pour remonter le ballon), mais deux. Il y avait seulement 2 points d’écart et c’est passé à 25. Mike avait 18 points et désormais il était à 40 alors que J.R. et moi, nous n’avons pas scoré pendant genre 4 minutes. Puis Flip (Saunders) a sorti 3 titulaires parce que c’est vite parti en cacahuètes. » KG

KG est allé revenir sur le banc, à bout de souffle, comme s’il avait passé son temps à défendre et il a lâché à Rider : ‘C’est de ma faute, c’est de ma faute. Je suis désolé man, je suis désolé.’ Il m’a dit : ‘Ce n’est pas un souci, mais je t’avais dit de la fermer. Tu n’es pas drôle.

Puis en les voyant sur le banc, MJ a lâché

« Merde, vous êtes déjà cuits ? »

Le jeune KG a retenu la leçon.