Danny Ainge : « Je n’ai plus aucune rancune envers Ray Allen, mais ce n’est pas le même sentiment chez tout le monde aux Celtics »

Après Paul Pierce, les Boston Celtics ont décidé de retirer le maillot de Kevin Garnett la saison prochaine et il ne restera donc plus qu’un seul membre du Big 3 qui ne l’aura pas retiré : Ray Allen. Mais comme l’a confié Danny Ainge, son choix de quitter Boston pour Miami lors de la free agency 2012 « aura un impact » sur la décision de la franchise de retirer ou non son maillot numéro 20.

« Ce ne sont pas mes décisions. Donc si quelqu’un me demande mon opinion à ce sujet, j’étudierai ça lorsque le moment sera venu. Mais c’est l’équipe de Wyc Grousbeck et il prend ces décisions. » Ainge

Ainge a également confié « qu’il n’a plus aucune rancune envers Allen, mais que ce n’est pas le même sentiment chez tout le monde dans la franchise. »

« Nous nous entendons bien. Je suis un grand, grand fan de Ray. Je serai toujours reconnaissant pour le titre qu’il nous a permis d’avoir. » Ainge

Rappelons que Gordon Hayward porte ce numéro 20 depuis son arrivée à Boston, et les chances qu’Allen ait un jour son maillot retiré semblent assez faibles dans une franchise avec autant d’histoire.

Via Toucher and Rich