Draymond Green : « La personne qui fait que le small ball des Rockets fonctionne c’est PJ Tucker »

Ce soir les Golden State Warriors accueillent les Houston Rockets, cette équipe à qui ils ont barré la route ces dernières années, notamment grâce à leur « Death Lineup » dont Harrison Barnes était le plus grand et leur “Hamptons Five” avec Kevin Durant. Ce small ball a fonctionné à merveille pour les Warriors et les Rockets sont eux actuellement en train de repousser les limites de ce small ball en recrutant de nombreux ailiers polyvalents, Robert Covington, Jeff Green et DeMarre Carroll. Ces dernières semaines sans Clint Capela ce small ball a donné de très bons résultats et pour Draymond Green, qui était le pivot des Warriors en version small ball, pense qu’il y a un joueur clé : PJ Tucker, qui joue pivot dans cette configuration.

« Je vois du small ball depuis 5 ans et je ne pense pas qu’il y en aura encore beaucoup. Ils ont l’air bon pour ça. Et ils sont quelques gars qui sont bons pour ça. Ca aide énormément d’avoir PJ Tucker parce qu’il est l’ancre de ce lineup. Si tu mets un autre shooteur, un arrière dans ce lineup, ça ne fonctionnera pas. La personne qui fait que cela fonctionne c’est PJ Tucker. Evidemment James est super dans ce qu’il fait. Russ aussi. Eric (Gordon) peut scorer et Rob (Covington) peut prendre feu de loin. Tout ça c’est super mais ce lineup ne fonctionnerait pas sans PJ. Il doit être le point d’ancrage de tout ça, il leur apporte une présence semblable à un big man. Il est la clé de tout ça. » Green

Green est bien placé pour savoir que jouer souvent dans ce rôle est usant

« A chaque match ça t’use. Je suis curieux de savoir comment va ça se goupiller en fin de saison. Mais pour l’instant ils ont du succès jusque là. » Green

Via Houston Chronicle