Evan Fournier charge les juges du Slam Dunk Contest : « Je pense que des juges qui ne connaissent rien au basket et un juge de Miami, ça n’est pas juste »

Quelques jours après avoir perdu le titre de meilleur dunkeur de la NBA au profit de Derrick Jones Jr, Aaron Gordon a évidemment toujours un peu de mal à digérer la décision des juges, même s’il déclare qu’il faut désormais passer à autre chose.

« Je suis évidemment un peu frustré, un peu irrité aussi. Mais ça va, vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, ça va. On doit avancer. C’est terminé maintenant, on va en discuter pendant des années et des années, ce qui est plutôt cool. Mais d’un autre côté, c’est terminé. » Aaron Gordon

D’ailleurs, a-t-il une quelconque amertume envers les juges ?

Pour son coéquipier, Evan Fournier, il s’agit clairement d’un vol.

« Je suis déçu parce que c’est injuste. Lorsqu’il a perdu contre Zach [LaVine], je n’étais pas d’accord, mais il pouvait y avoir débat parce que Zach avait été incroyable aussi. Mais celui-là ? Je ne pense pas qu’il y ait autant d’arguments. Je pense que c’est tout simplement injuste. Je pense que des juges qui ne connaissent rien au basket et un juge de Miami, pour moi ça n’est pas juste. Ça montre que vous ne prenez pas ça sérieusement, et pour Aaron ça l’était. Je lui ai dit que c’était mon champion, mais je le pensais. Je pense que nous l’avons tous pensé. C’est triste pour Aaron pour être honnête, parce que je pense qu’il le voulait vraiment. » Evan Fournier

L’ailier fort du Magic pense qu’une modification des règles ne serait peut-être pas une mauvaise chose.

« Ils devraient changer les règles pour l’année prochaine, peut-être en mettant les notes de chaque juge sur 100 au lieu de 10, et ensuite faire juste une addition de tous les points au lieu d’avoir juste ceux du dernier round. Mettez tous les dunks ensemble, et celui qui a le plus de points à la fin, gagne. Ça a plus de sens. » Aaron Gordon